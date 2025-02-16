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        Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

        MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci ziyaret tarihi olan 10 Şubat 1931 gününe ait videosu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:05
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        Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı
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        MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci ziyaret tarihi olan 10 Şubat 1931 gününe ait videosu ortaya çıktı. Atatürk'ün Antalya'da Mehmetçik'i selamladığı görüntü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arşivinde yer alıyor.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 kez ziyaret ettiği Antalya'yı 2'nci ziyaretine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Fotoğrafı 1931 tarihli gazetelerde yayımlanan videoda, Başkomutan Atatürk, Antalya'da Mehmetçik'i teftiş ediyor ve selamlıyor. Görüntü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Atatürk'ün ebediyete irtihalinin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda 8 saniye olarak yer aldı. Atatürk'ün Antalya'ya 2'nci ziyaretinin 94'üncü yıl dönümündeki yeni görüntü, 10 Şubat 1931 gününe ait ve TSK arşivinde daha uzun süresi olabileceği de tahmin ediliyor.

        TSK'NIN ÖZEL VİDEOSUNDA 8 SANİYE

        Atatürk'ün fotoğraf ve videolarının arşivini yapan Ali Taner Tümer (22) adlı öğrenci, 1931 tarihli gazetelerdeki haberlerden yaptığı karşılaştırmalarla görüntünün Antalya'da çekildiğini belirledi. Görüntüleri TSK'nın 10 Kasım'daki Atatürk'e özel hazırladığı 1 dakika 16 saniyelik videonun içinde 8 saniye olarak tespit ettiğini aktaran Tümer, uzun yıllardır Atatürk'ün fotoğrafları ve görüntüleri üzerine çalıştığını, tam tarihli bulabildiği her görüntüyü ve fotoğrafı titizlikle arşivlediğini söyledi.

        GAZETEDE FOTOĞRAF HALİ VAR

        Çok ender bir görüntü olduğunu belirten Tümer, "Tam tarihini netleştirdikten sonra tam gününde paylaşmak istedim. Bu görüntü gerçekten çok özel. TSK'nın YouTube kanalında Ata'mızın 85'inci vefat yıl dönümüne özel olarak kısa bir şekilde kullanıldığını fark ettim. Aslında daha çok araya serpiştirilmiş bir görüntü diyebilirim. Atamızın giyimi-kuşamı, askerlerin görünümü ve bu fotoğrafın o gün Antalya'da çekilmiş olduğunu, gazete kupürü sayesinde tespit ettim. Fotoğraf hali 19 Şubat 1931 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor" dedi.

        İKİNCİ ZİYARETİN AYRINTISI

        Atatürk, Antalya'ya ilk ziyaretini 6 Mart 1930'da yaptı. Atatürk'ün Antalya'yı ikinci ziyareti 26 Ocak 1931 tarihinde başladığı yurt gezisinin bir parçası dahilinde geçekleşti. Seyahati, 1929 dünya buhranı ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması sonuçlarını uzman bir heyetle yerinde tetkik etmek ve yapılması gerekenleri tespit edilmek üzere yapılmıştı. Bu amaçla 8 Şubat 1931'de Ege Vapuru ile İzmir'den Antalya'ya yola çıktı. Ege Vapuru 10 Şubat 1931'de sabah Antalya'ya geldi. Öğleden sonra deniz motoru ile iskeleye çıkan Atatürk, buradan alay karargahına giderek askeri birlikleri teftiş etti. Alaydan hükümet konağına geçerek validen mahalli işler hakkında bilgi aldı. Daha sonra, Belediye ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nı ziyaret ederek, memleket işleri üzerinde uzun uzun görüştü. Validen mahalli işler hakkında bilgi alan Atatürk, bu sohbet sırasında esaslı bir zirai kredi ve satış kooperatifinin teşkilinin önemini ve örgütlenmesi gerektiğini belirtti. Aynı gün akşamüzeri vapura dönüp, Silifke'ye doğru gitmek için Ege Vapuru ile hareket etti. Ata'nın Antalya'ya üçüncü gelişi ise 18 Şubat 1935 tarihinde.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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