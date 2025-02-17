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        Un sektöründe verimlilik sözleşmeli üretimle gelecek

        Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, sözleşmeli üretimle buğday üreticilerinin daha verimli tohumları kullanmasının sağlanabileceğini belirterek, "Bu sayede hem un sanayicileri hem de üreticiler daha fazla kazanacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 08:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 08:54
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        Un sektöründe verimlilik sözleşmeli üretimle gelecek
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        Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, sözleşmeli üretimle buğday üreticilerinin daha verimli tohumları kullanmasının sağlanabileceğini belirterek, "Bu sayede hem un sanayicileri hem de üreticiler daha fazla kazanacak." dedi.

        Tezcan, TUSAF tarafından "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su, Tarım" ana temasıyla Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin buğday ve unda başarı hikayesi yazdığını bildirdi.

        Türkiye'nin, un sektörü ihracatında 11 yıldır dünya şampiyonu olduğuna dikkati çeken Tezcan, makarnada da ivme yakalandığını ve İtalya'dan sonra en büyük ikinci üretici konumuna gelindiğini söyledi.

        Tezcan, sağlanan başarıların sürdürülebilir olmasının da önemli olduğunu ifade ederek, "İklim değişikliğinden en çok tarım sektörü etkileniyor. Biz de bunu dikkate alarak kongremizin ana temasını 'iklim, su ve tarım' olarak belirledik. Bu konuda sektörümüz daha da bilgili hale geldi. 2021'de yaşanan kuraklıktan sonra bu konunun önemini daha da iyi anlamıştık. İklim bizlere artık ders veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Bu sene buğday rekoltesini 21 milyon ton civarında bekliyoruz"

        Teknoloji ve yapay zekanın tarımda kullanımının da arttığına işaret eden Tezcan, sektör olarak bu konuda dünya ile rekabet ettiklerini, ülkede özellikle paketlemede teknolojiden üst düzeyde faydalanan şirketler olduğunu kaydetti.

        Tezcan, yağışların üretime etkisine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Bu sene mart ve nisan aylarındaki yağışlar buğday üretimi için çok önemli. Bir olumsuzluk olmazsa bu sene buğday rekoltesini 21 milyon ton civarında bekliyoruz." diye konuştu.

        - "Temel gıda maddesi ürünlerinde yakın zamanda fiyat artışı beklemiyoruz"

        Sektörde buğday alımlarını ağırlıklı olarak Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yaptığına dikkati çeken Tezcan, "TMO, ham maddeyi çok fiyat artırmadan kontrollü şekilde veriyor. TMO fiyatlarında artış olmadığı için yakın zamanda temel gıda maddesi ürünlerinde artış beklemiyoruz. Ancak özel amaçlı kullanılan unların fiyatları arttığı için bu unlardan üretilen ürünlerde fiyat artışı olabilir." ifadelerini kullandı.

        Tezcan, sektörün kaliteli buğday bulma ve finansmana erişme konularında sıkıntı yaşadığını da anlattı.

        Un sektörünün dünyadaki yerini koruması için ithal buğdaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Tezcan, bu konuda düzenleme yapılmasının sektöre faydası olacağını belirtti.

        - "Sözleşmeli üretim çiftçi ve sanayiciye faydalı olacak"

        Tezcan, sektör olarak, geçen yıl üretim planlaması uygulaması kapsamında gündeme gelen sözleşmeli üretimi önemsediklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Sözleşmeli üretim, çiftçi ve sanayiciye faydalı olacak bir sistem. Sözleşmeli üretimle un sanayicileri buğday üreticilerinin daha verimli tohumları kullanmasını sağlayabilir. Böylelikle sözleşmeli üretimle üretilen buğdaylar da daha verimli olacaktır. Bu sayede hem un sanayicileri hem de üreticiler daha fazla kazanacak. Bu üretim modelinde arabuluculuk da olacak, mahkeme süreçleri uzun sürmeyecek. Bu da rekabeti etkileyecek. Ayrıca su kullanımına da dikkat edilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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