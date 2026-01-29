Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.





Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasının 2. gün oturumunda Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı öne sürülen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Duruşmada savunma yapan Niyazi Nefi Kara, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Kara, Manavgat Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın bir kumpas olduğunu öne sürerek, "Biz yıllardır Manavgat'taki düzene uysaydık bugün burada olmazdık. Bu dosya, kaçak yapıları olan ve kara para aklayanların kurduğu bir kumpastır." dedi.



Müşteki Z.S'nin Kanal V'ye ödediğini iddia ettiği 6,6 milyon liradan haberi olmadığını savunan Kara, ruhsat başvurularının bilerek bekletildiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.



Aleyhine beyanda bulunan kişilerin iddialarını kabul etmediğini belirten Kara, tahliyesini ve beraatini talep etti.



Tutuklu sanıklardan Sıla Ceyhan Berkaya da temizlik ihalesinin verilmesine ilişkin yetkisinin bulunmadığını dile getirdi.



Berkaya, tanık ve sanıklarla bir yakınlığının bulunmadığını, kimseden para almadığını ve bir menfaat sağlamadığını savunarak tahliyesini talep etti.



Tutuklu sanık Mesut Kara da hakkındaki dolandırıcılık beyanlarını kabul etmediğini, Niyazi Nefi Kara döneminde zenginleştiğine ilişkin tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.



Müşteki Z.S. de sanıkların kendisine 150 milyon liradan fazla ceza yazdığını, haraca dönen isteklerden dolayı şikayetçi olduğunu kaydetti.



Tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter ise kendisine baklava kutusunda paranın Z.S'den alınarak getirildiğini tanık C.C'nin açıkladığını iddia etti.



Kamuoyuna yansıyan videoda C.C'nin "Sana verecek olduğum komisyon" ifadesini kullandığını dile getiren Tüter, "Ben kendisiyle hiçbir zaman komisyon anlaşması yapmadım. Alkol istemedim. Bu videoda yaşanan kurgu dolu kumpastır. Cezaevinde yüz felci geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Tutuksuz yargılanmayı istiyorum. En kötü ihtimalle ev hapsini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.



Bu sırada rahatsızlanan sanık Tüter, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü, tedavisinin ardından tekrar duruşma salonuna getirildi.



Tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül ise savunmasını yazılı olarak sunacağını belirterek, tahliyesini talep ederken, diğer sanıklardan M.O.K. beraatını istedi.



Diğer sanıklar ve avukatların savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve yeni tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 10 Mart 2026 tarihine erteledi.





- Soruşturma



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuklanan Niyazi Nefi Kara, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.



Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan yer gösterme ve arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulunmuştu.



- İddianame



Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.



Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia ediliyor.



İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesi'nde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtiliyor.



Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılıyor.



İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin, otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülüyor.



Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

