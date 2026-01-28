Habertürk
        Antalya'da ambulansa trafikte fermuar sistemiyle yol verildi

        Antalya'da ambulansa trafikte fermuar sistemiyle yol verildi

        Antalya'da sürücüler, sıkışan trafikte hasta taşıyan ambulansa yol verebilmek için fermuar sistemini uyguladı.

        Giriş: 28.01.2026 - 17:33 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:33
        
        Antalya'da sürücüler, sıkışan trafikte hasta taşıyan ambulansa yol verebilmek için fermuar sistemini uyguladı.

        Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde hasta taşıyan ambulans, Güllük Kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle ilerleyemedi.

        Bunun üzerine caddede ilerlemeye çalışan sürücüler, trafiğin sıkıştığı noktada fermuar sistemi uygulayarak ambulansa yol açtı. Bir akaryakıt istasyonu görevlisi de yola çıkarak sürücüleri yönlendirdi.

        Sürücülerin duyarlı davranışı sayesinde ambulans, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaktan yaklaşık 1 dakika içinde çıkmayı başardı.

        Ambulansın trafik yoğunluğundan kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

