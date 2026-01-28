Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:55 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:55
        Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        C.G.B'nin (66) kullandığı 31 U 8292 plakalı hafif ticari araç, Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda Ali Yıldız (20) idaresindeki 07 BYY 129 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yıldız'ın cesedi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

        Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

