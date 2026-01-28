Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. C.G.B'nin (66) kullandığı 31 U 8292 plakalı hafif ticari araç, Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda Ali Yıldız (20) idaresindeki 07 BYY 129 plakalı motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cesedi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

