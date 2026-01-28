Habertürk
        Antalya Haberleri

Antalya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 21:51 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:51
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, otomobilde ölü bulundu.

        Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi'nde uzun süre park halinde duran otomobilin içinde sürücüsünün hareketsiz olduğunu fark eden polis ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin, Kenan Y. (57) olduğu tespit edildi.

        İncelemenin ardından Kenan Y'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp morguna götürüldü.

