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        Zarafeti simgeleyen 'nergis' çiçeğinde son dönem

        ANTALYA'da kasım ayında yetişen ve şubata kadar hasadı devam eden nergis çiçeğinin satışları ay sonuna kadar sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:44 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:50
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        Zarafeti simgeleyen 'nergis' çiçeğinde son dönem
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        ANTALYA'da kasım ayında yetişen ve şubata kadar hasadı devam eden nergis çiçeğinin satışları ay sonuna kadar sürüyor. Mevsimsel yetiştiği için satışları da kısa süren bu çiçeğin demeti 200 liradan alıcı buluyor. Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, zarafeti ve nezaketi simgeleyen bu çiçeklerin kokusunun nefes darlığına iyi geldiğini söyledi.

        Beyaz ve sarı çiçekleri, narin görüntüsü ve güzel kokusuyla bilinen nergis çiçeğinin satışında sona gelindi. Antalya'nın farklı bölgelerinde sera ve tarlalarda yetiştirilen nergis çiçeğinin hasadı kasım ayında başlıyor, şubat sonuna kadar sürüyor. Sabah erken saatlerden itibaren nergisleri toplayan çiftçiler, ürünleri özenle demetliyor ve kentteki çiçekçilere gönderiyor. Sadece sonbahar ve kış mevsimlerinde çıkan bu çiçeğin demeti 200 liradan satılıyor.

        Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı İsmail Bakaç, "Doğada yetişen bir çiçektir, birkaç yıldır insanlar seralarda da üretmeye başladı. Boyu yaklaşık 30-35 santimetre civarında. Yeşil renkli bir yaprağı vardır. Bu çiçek görünüş olarak şemsiyeyi de andırır. Ana vatanı İspanya ve Portekiz. Genellikle kasım-aralık aylarında çıkmaya başlar. Zarafet ve nazikliği simgeler. Koklandığında nefes darlığı çeken hastalara iyi gelir. Yaprakları kurutulup, yaralara sürüldüğünde iyileştirici etkisi vardır. Antibiyotik görevi görüp, yaraları da kuruttuğu söyleniyor" dedi.

        'ÇOK KIYMETLİ BİR ÇİÇEK'

        Bakaç, açıklamasında ayrıca, "Nergis satışları çok iyi ama mevsimsel çıktığı için çok uzun süre satamıyoruz, çok kıymetli bir çiçek. Soğanlı bir bitkidir. Soğanı tek yıllıktır. Her yıl soğanı yeniden oluşur ya da seralarda yetiştirilir. Şu an mevsimi bitti, şubat ayında satışlarımız sona eriyor. Çok nazik bir çiçek, alıp dondurucuda saklamak gibi bir şansımız olmuyor. O yüzden çok uzun süre satamıyoruz. Bizim ülkemizde Akdeniz kıyılarında ve Ege Bölgesi'nde yetişmektedir. Kokusu çok güzel olduğu için genellikle kadın müşterilerimiz tercih ediyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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