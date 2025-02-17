Türkiye'den Suriye'ye 400 bin tondan fazla un ihracatı beklentisi

SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye'den bu yıl Suriye'ye 400 bin tondan fazla un ihraç edilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunca Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su, Tarım" ana temasıyla düzenlenen uluslararası kongrede AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 2024'ün tahıl üretiminde verimli geçtiğini belirten Ulusoy, Türk sanayisinin son 10 yıldır olduğu gibi 2024'te de 3 milyon tonu aşan ihracatıyla dünyanın en büyük un tedarikçisi olduğunu söyledi.

Ulusoy, iyi gelen rekolte sonucunda hem özel sektörde hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nde önemli bir stok seviyesine ulaştıklarını ifade etti.

Eren Günhan Ulusoy, Suriye'de yaşanan iç savaş döneminde de Türkiye'nin yine önemli bir un tedarikçisi olduğunu ancak jeopolitik durumlara bağlı ihracatın da değiştiğini belirtti.

Son dönemde Türkiye'ye yakın olan İdlib-Rakka bölgelerinin Türkiye'nin ihracat alanı olduğunu dile getiren Ulusoy, şunları kaydetti:

"Devrimden sonra Suriye'nin tamamına Türkiye'den un sevk edilmeye başlandı. Suriye, birkaç yıl boyunca Türkiye'nin önemli ve miktarlarını arttırabildiği bir pazar olarak ön plana çıkacak. Türkiye'nin (Suriye'ye) bu yılı 400 bin tonun üzerinde un ihracatıyla kapatmasını bekliyoruz. 2025 yılı ihracatında 2024 rakamlarını geçmek için en önemli pazarlardan biri Suriye olacak. Suriye'nin yeniden yapılanmasında un sektörü de yer alacak."

- Suriye'ye 2024 yılında 326 bin ton un ihraç edilmişti

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'den Suriye'ye 2023 yılında yapılan 267 bin tonluk un ihracatının geçen yıl 326 bin tona yükseldiğini 7 Şubat'ta açıklamıştı.