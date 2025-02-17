Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye'den Suriye'ye 400 bin tondan fazla un ihracatı beklentisi

        SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye'den bu yıl Suriye'ye 400 bin tondan fazla un ihraç edilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den Suriye'ye 400 bin tondan fazla un ihracatı beklentisi
        ABONE OL

        SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye'den bu yıl Suriye'ye 400 bin tondan fazla un ihraç edilmesi hedefleniyor.

        Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunca Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde "Sürdürülebilir Gelecek: İklim, Su, Tarım" ana temasıyla düzenlenen uluslararası kongrede AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'de 2024'ün tahıl üretiminde verimli geçtiğini belirten Ulusoy, Türk sanayisinin son 10 yıldır olduğu gibi 2024'te de 3 milyon tonu aşan ihracatıyla dünyanın en büyük un tedarikçisi olduğunu söyledi.

        Ulusoy, iyi gelen rekolte sonucunda hem özel sektörde hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nde önemli bir stok seviyesine ulaştıklarını ifade etti.

        Eren Günhan Ulusoy, Suriye'de yaşanan iç savaş döneminde de Türkiye'nin yine önemli bir un tedarikçisi olduğunu ancak jeopolitik durumlara bağlı ihracatın da değiştiğini belirtti.

        Son dönemde Türkiye'ye yakın olan İdlib-Rakka bölgelerinin Türkiye'nin ihracat alanı olduğunu dile getiren Ulusoy, şunları kaydetti:

        "Devrimden sonra Suriye'nin tamamına Türkiye'den un sevk edilmeye başlandı. Suriye, birkaç yıl boyunca Türkiye'nin önemli ve miktarlarını arttırabildiği bir pazar olarak ön plana çıkacak. Türkiye'nin (Suriye'ye) bu yılı 400 bin tonun üzerinde un ihracatıyla kapatmasını bekliyoruz. 2025 yılı ihracatında 2024 rakamlarını geçmek için en önemli pazarlardan biri Suriye olacak. Suriye'nin yeniden yapılanmasında un sektörü de yer alacak."

        - Suriye'ye 2024 yılında 326 bin ton un ihraç edilmişti

        Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'den Suriye'ye 2023 yılında yapılan 267 bin tonluk un ihracatının geçen yıl 326 bin tona yükseldiğini 7 Şubat'ta açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Ticari gayrimenkul enflasyonu aşamadı
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Evini kurşunlayıp telefondan dinlettiler!
        Evini kurşunlayıp telefondan dinlettiler!
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor

        Benzer Haberler

        Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun birinci ayağı tamamlandı
        Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun birinci ayağı tamamlandı
        Ambulans gelene kadar yaralı itfaiye erine ayran ve su ikram ettiler
        Ambulans gelene kadar yaralı itfaiye erine ayran ve su ikram ettiler
        Zarafeti simgeleyen 'nergis' çiçeğinde son dönem
        Zarafeti simgeleyen 'nergis' çiçeğinde son dönem
        Un sektöründe verimlilik sözleşmeli üretimle gelecek
        Un sektöründe verimlilik sözleşmeli üretimle gelecek
        12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, Antalya'daki evinde ölü bulundu
        Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, Antalya'daki evinde ölü bulundu