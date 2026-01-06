Serikspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Antalya ekibi, tesislerinde teknik direktör Sinan Paşalı yönetiminde günü teknik ve taktik ağırlıklı çift antrenmanla tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Ligde 26 puanla 12'nci sırada yer alan Antalya temsilcisi, sahasındaki tadilat nedeniyle İstanbulspor ile 10 Ocak Cumartesi günü Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşılaşacak.
