        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serikspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 21:38 Güncelleme: 06.01.2026 - 21:38
        Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Antalya ekibi, tesislerinde teknik direktör Sinan Paşalı yönetiminde günü teknik ve taktik ağırlıklı çift antrenmanla tamamladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Ligde 26 puanla 12'nci sırada yer alan Antalya temsilcisi, sahasındaki tadilat nedeniyle İstanbulspor ile 10 Ocak Cumartesi günü Esenler Erokspor Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

