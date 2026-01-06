Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Antalya kampında açıklamalarda bulundu:

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, transfer çalışmaları kapsamında iki oyuncu ile anlaştıklarını açıkladı.

Çelik, Bursaspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında, takımın hazırlık maçını izlediğini, yeni transferlerle kadro kalitesinin çok daha iyi bir noktaya geldiğini gördüğünü belirtti.

Başkan Çelik, yeni transferlerle takımın rotasyon anlamındaki sıkıntısının da ortadan kalktığını dile getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çelik, "Bir kanat, bir de 10 numara bölgesinde oynayan iki oyuncu ile büyük oranda anlaştık. Transferi birkaç gün içerisinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

İlk devrede kendilerini en çok sosyal medyanın zorladığını aktaran Çelik, "İlk yarıda 5 galibiyetten sonra 2 mağlubiyet aldık. O maçların ardından hocamıza ve o dönemin sportif direktörüne ağır ifadelerle yüklenildi. Bunlar hoş değil. Bu insanların çocukları da yazılanları okuyor. Yazık. Bu konuda çok üzgünüm." dedi.