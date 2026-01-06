Serikspor, Emre Nefiz ile Ekrem Terzi'yi transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, orta saha oyuncuları Emre Nefiz ile Ekrem Terzi'yi kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, orta saha oyuncuları Emre Nefiz ile Ekrem Terzi'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Ekrem Terzi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmıştır. Profesyonel futbolcu Emre Nefiz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.