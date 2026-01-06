Serikspor'da futbol direktörlüğüne Ferda Ramanlı getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbol direktörlük görevi için Ferda Ramanlı ile anlaşma sağlamıştır. Ferda Ramanlı’ya yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

