        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serikspor'da futbol direktörlüğüne Ferda Ramanlı getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, futbol direktörlüğü için Ferda Ramanlı ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:18 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:18
        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz futbol direktörlük görevi için Ferda Ramanlı ile anlaşma sağlamıştır. Ferda Ramanlı’ya yeni görevinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

