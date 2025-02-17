Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız defnedildi
Gazipaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bahar Balcı, son yolculuğuna uğurlandı.
Gazipaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bahar Balcı, son yolculuğuna uğurlandı.
Kübra K. idaresindeki otomobil, 29 Ocak'ta Bakılar Mahallesi'nde aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin E.G. idaresindeki motosiklet ve Bahar Balcı'nın kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Balcı yaralandı. Diğer 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Balcı, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Balcı'nın yakınları tarafından morgdan alınan cenazesi, Yenigüney Mahallesi'nde toprağa verildi.
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