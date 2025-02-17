Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız defnedildi

Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Balcı yaralandı. Diğer 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kübra K. idaresindeki otomobil, 29 Ocak'ta Bakılar Mahallesi'nde aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin E.G. idaresindeki motosiklet ve Bahar Balcı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

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