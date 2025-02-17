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        Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız defnedildi

        Gazipaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bahar Balcı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:23
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        Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız defnedildi
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        Gazipaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bahar Balcı, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kübra K. idaresindeki otomobil, 29 Ocak'ta Bakılar Mahallesi'nde aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin E.G. idaresindeki motosiklet ve Bahar Balcı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Balcı yaralandı. Diğer 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Balcı, 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Balcı'nın yakınları tarafından morgdan alınan cenazesi, Yenigüney Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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