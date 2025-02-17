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        AK Parti Antalya İl Başkanlığından "8. Büyük Olağan Kongre"ye davet

        AK Parti Antalya İl Başkanlığınca, partililer 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:08
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        AK Parti Antalya İl Başkanlığından "8. Büyük Olağan Kongre"ye davet
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        AK Parti Antalya İl Başkanlığınca, partililer 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet edildi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlatılan kongrelerin 7 Şubat'ta yapılan İstanbul Kongresi ile sona erdiği, artık 8. Büyük Olağan Kongre için gün sayıldığı belirtildi.

        Kongrelerin büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Kongremiz yeni bir atılımın miladı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, partinin iktidara geldiği günden bu yana tek hedefinin daha güçlü, müreffeh, özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye inşa etmek olduğu, bugün bu hayalleri büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunun yaşandığı aktarıldı.

        Partinin, muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye'ye kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştığı belirtilen açıklama, şu ifadelere yer verildi:

        "Milletimizin bağrından çıkan ve hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi, uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu. AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile, geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, kongremiz ülkemize ve milletimize 'hayırlı olsun' diyor, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz"

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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