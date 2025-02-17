Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen ve Kirill Troussov'u ağırlayacak

Ayrıca konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 41 Numaralı "Jüpiter" senfonisi icra edilecek.

Orkestra şefi ve devlet sanatçısı Rengim Gökmen'in yöneteceği konsere, ünlü keman virtüözü Kirill Troussov solist olarak katılacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 21 Şubat saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.