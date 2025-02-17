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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen ve Kirill Troussov'u ağırlayacak

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), orkestra şefi Rengim Gökmen ve keman virtüözü Kirill Troussov eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:49 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:49
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen ve Kirill Troussov'u ağırlayacak
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), orkestra şefi Rengim Gökmen ve keman virtüözü Kirill Troussov eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 21 Şubat saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Orkestra şefi ve devlet sanatçısı Rengim Gökmen'in yöneteceği konsere, ünlü keman virtüözü Kirill Troussov solist olarak katılacak.

        Konserde keman virtüözü Troussov, Max Bruch'un 1 numaralı keman konçertosunu sanatseverler için seslendirecek.

        Ayrıca konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 41 Numaralı "Jüpiter" senfonisi icra edilecek.

        Konserin biletleri AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.

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