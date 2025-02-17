Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen ve Kirill Troussov'u ağırlayacak
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), orkestra şefi Rengim Gökmen ve keman virtüözü Kirill Troussov eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), orkestra şefi Rengim Gökmen ve keman virtüözü Kirill Troussov eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.
ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 21 Şubat saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Orkestra şefi ve devlet sanatçısı Rengim Gökmen'in yöneteceği konsere, ünlü keman virtüözü Kirill Troussov solist olarak katılacak.
Konserde keman virtüözü Troussov, Max Bruch'un 1 numaralı keman konçertosunu sanatseverler için seslendirecek.
Ayrıca konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 41 Numaralı "Jüpiter" senfonisi icra edilecek.
Konserin biletleri AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.