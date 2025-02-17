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        Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:46
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        Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda pas çalışması ve koşu yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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