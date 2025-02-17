Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda pas çalışması ve koşu yaptı.

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