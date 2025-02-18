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        Antalya'da halk otobüsleri için özel şerit uygulaması başladı

        Antalya'da, halk otobüslerinin ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan ilerleyebilmesi için özel şerit uygulamasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:20
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        Antalya'da halk otobüsleri için özel şerit uygulaması başladı
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        Antalya'da, halk otobüslerinin ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan ilerleyebilmesi için özel şerit uygulamasına başlandı.

        Büyükşehir Belediyesince, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla çalışma yapıldı.

        Ana arterlerdeki sağ şeritlerin hatalı parklar nedeniyle kullanılmaması ve halk otobüslerinin şerit değiştirmek zorunda kalmasına bağlı trafikte yaşanan aksamaların önlenmesi için yeni uygulama hayata geçirildi.

        Yeni uygulamayla otobüsler, kendilerine ayrılan ve boyanan ana arterlerdeki sağ şeritten yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyebiliyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, yaptığı açıklamada, sağ şerit uygulamasının ilk etabının başarıyla hayata geçtiğini belirtti.

        İlk etap olan Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağı'na kadarki bölgede tüm otobüslerin sağ şeridi kullanmaya başladığını bildiren Şengül, "Trafikteki diğer araçlar da sağ şeridi kullanabilir ama kesinlikle park etme ve duraklama yapamayacaklar. Alt geçitlerde trafik tıkalı olsa bile otobüsler üst geçitleri kullanarak yollarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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