Antalya'da Antika ve Nostalji Festivali düzenlenecek

Antalya'da düzenlenecek Antika ve Nostalji Festivali, birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerini meraklılarıyla buluşturacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği iş birliğinde 20-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek festival, Dokumapark'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

Geçmişin anılarını bugüne taşıyacak festivalde, zamanla yarışan antika parçalar ve koleksiyon ürünleri yer alacak.

Antika satış ve sergileme stantlarının kurulacağı festivalde, sahne gösterileri, çocuk oyun alanları, çeşitli alan etkinlikleri ve konser programları da yapılacak.

4 gün sürecek ve 11.00-22.00 saatlerinde konuklarını ağırlayacak festival, her akşam saat 19.00'da konserler ve Yeşilçam etkinliklerini ziyaretçilerle buluşturacak.​​​​​​​