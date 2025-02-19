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        Antalya'da Antika ve Nostalji Festivali düzenlenecek

        Antalya'da düzenlenecek Antika ve Nostalji Festivali, birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerini meraklılarıyla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:51 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:51
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        Antalya'da Antika ve Nostalji Festivali düzenlenecek
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        Antalya'da düzenlenecek Antika ve Nostalji Festivali, birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerini meraklılarıyla buluşturacak.

        Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği iş birliğinde 20-23 Şubat'ta gerçekleştirilecek festival, Dokumapark'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Geçmişin anılarını bugüne taşıyacak festivalde, zamanla yarışan antika parçalar ve koleksiyon ürünleri yer alacak.

        Antika satış ve sergileme stantlarının kurulacağı festivalde, sahne gösterileri, çocuk oyun alanları, çeşitli alan etkinlikleri ve konser programları da yapılacak.

        4 gün sürecek ve 11.00-22.00 saatlerinde konuklarını ağırlayacak festival, her akşam saat 19.00'da konserler ve Yeşilçam etkinliklerini ziyaretçilerle buluşturacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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