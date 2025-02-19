Karaman'da, 2011 yılında Mevlüt Ozan Atlar'ın (19) kaybolduğunu belirten annesi Ayşe Atlar, kayıp müracaatında bulundu.

O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında Atlar'ın herhangi bir izine rastlanmadı.

EŞİYLE ALAKASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ DHA'daki habere göre anne Ayşe Atlar, geçen yıl oğlunun bulunması için bir televizyon programını katıldı. Ayşe Atlar, günlerce televizyon programında oğlunun kaybının ayrı yaşadığı eşiyle alakası olduğunu savundu.

DOSYA YENİDEN AÇILDI Atlar'ın iddiaları sonrası jandarma, kayıp dosyasını yeniden açtı. Jandarma, çalışmalarının ardından kayıp olayının jandarma sorumluluk alanında gerçekleşmediğini belirterek, dosyayı geçen temmuz ayında Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne devretti.

ÖZEL EKİP KURULDU Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan'ın talimatıyla Cinayet Büro Amirliğinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Atlar ile ilgili delilleri tek tek inceledi. 60'ın üzerinde kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelendikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.

BORÇLU ARACI SATIP PARAYI PAYLAŞMIŞLAR Çalışmalar sonucunda polis, Mevlüt Ozan Atlar'ın 4 arkadaşı ile birlikte Karaman'da birisinden araç aldığını, aracın parasını ödemeden gidip, Konya'da sattıklarını belirledi. Daha sonra Atlar'ın arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman'a döndüğü, diğer arkadaşlarının başka illere gittiği öğrenildi.