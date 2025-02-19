ASAT'tan Kepez'e içme suyu hattı takviyesi
Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce, Kepez ilçesinde artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu hattı projesi hayata geçirilecek.
Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce, Kepez ilçesinde artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu hattı projesi hayata geçirilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 243 milyon lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'ndeki ASAT terfi merkezinden başlanarak, Gazi Bulvarı altından 140 metre yatay sondaj geçişi gerçekleştirilecek.
Ardından Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı boyunca 3 bin 600 metrelik içme suyu borusu döşenerek Çağlayan ve Kütükçü'deki içme suyu depolarına bağlantı sağlanacak.
Yeni hatlarla Kepez’in içme suyu altyapısı güçlendirilecek, kullanım ömrünü tamamlayan mevcut içme suyu hatları da yenilenerek halk sağlığının korunmasına katkı sunulacak.
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