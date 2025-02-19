ASAT'tan Kepez'e içme suyu hattı takviyesi

Ardından Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı boyunca 3 bin 600 metrelik içme suyu borusu döşenerek Çağlayan ve Kütükçü'deki içme suyu depolarına bağlantı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 243 milyon lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'ndeki ASAT terfi merkezinden başlanarak, Gazi Bulvarı altından 140 metre yatay sondaj geçişi gerçekleştirilecek.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce, Kepez ilçesinde artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için yeni içme suyu hattı projesi hayata geçirilecek.

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