Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadın ve annesi yargılanıyor

Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın ve annesinin yargılanmalarına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Rus uyruklu E.B. (28) ve tutuksuz yargılanan annesi E.B. (47) ile avukatları katıldı.

Savunma yapan E.B, doğumdan birkaç gün önce gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alanya'daki bir kliniğe başvurduğunu ve burada hamile olduğuna dair kendisine bir şey söylenmediğini ifade etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten E.B. "Kızımı almak istiyorum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve sanığı gıda zehirlenmesi şüphesiyle muayene eden doktor A.Y. ise Alanya'daki özel muayenehanesinde hekimlik yaptığını kaydetti.

Sanığın, 12 Ekim 2024'te bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kliniğe geldiğini aktaran A.Y. şöyle konuştu:

"Kan tetkikinin ardından gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Bizde gebelik testi yapılmamakta. Ultrason cihazımız da yok. Sanık bana gebe olmadığını söyledi. Yaptığımız tetkikte enfeksiyon değeri yüksek çıkmıştı. Gebelikten de şüphelenmediğimiz için bu yönde herhangi bir test yapmadık. Rahatsızlığı gebelikle aynı bulguları içerdiği için gebelik durumunu baskılamış olabilir. Elle muayene yaptığım esnada da karında bir hareketlilik hissetmedim. Bağırsak hareketliliği olarak hissettik. Kilolu görünüyordu. Hamile olduğunu fark etmedim."

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir almadan, çıplak ve ayakları suyun içinde bir şekilde havalimanı klozetinin içerisine bıraktığının tespit edildiğini vurguladı.

Savcı, mütalaada sanık E.B'nin "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını, anne E.B. hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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