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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık faaliyetine yönelik açıklama

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adı ve fotoğrafı kullanılarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 21:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:42
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        Antalya Büyükşehir Belediyesinden dolandırıcılık faaliyetine yönelik açıklama
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adı ve fotoğrafı kullanılarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        Antalya Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in adı ve fotoğrafı kullanılarak 0 533 044 37 67 numaralı telefon ile Whatsapp üzerinden para toplama girişimi yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun dolandırıcılık faaliyeti olduğu ve bu konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirir, vatandaşlarımızın bu tür girişimlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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