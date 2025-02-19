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        Savaş mağduru Ukraynalı çocuk sağlığına kavuştu

        UKRAYNA-Rusya savaşı nedeniyle 3 yıl önce Türkiye'ye getirilen, 'Ablefaron-makrostomi sendromu' hastası Myhailo Popazav (10), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:35 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:40
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        Savaş mağduru Ukraynalı çocuk sağlığına kavuştu
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        UKRAYNA-Rusya savaşı nedeniyle 3 yıl önce Türkiye'ye getirilen, 'Ablefaron-makrostomi sendromu' hastası Myhailo Popazav (10), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya Popazav'ın durumu hakkında bilgi veren AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "2 yıldır takip ediyorduk. 15 ameliyat yapıldı" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Ankara'daki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni önceki gün ziyaret etti. Ziyarete eşlik eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Hastanesi'nde 2022 yılında tedavi görüp sağlığına kavuşan Ukraynalı Myhailo Popazav hakkında bilgi verdi. Ukrayna- Rusya arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilen çocuklardan biri olan Popazav, sağlık sorunları nedeniyle dikkat çekmişti. Doğuştan göz kapakları olmayan, normalin üzerinde büyüklükte ağza sahip ve işitme sorunları olan Popazav, AÜ Hastanesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen 15 ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

        Prof. Dr. Özlenen Özkan, Emine Erdoğan ile birlikte gittikleri Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi'ndeki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'nde gördüğü Popazav ile yakından ilgilendi. Çocuğun son durumu hakkında detaylı bilgi alan Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Ablefaron-makrostomi sendromu' hastası Popazav'ın durumunun iyi olduğunu görünce mutlu oldu. Popazav ile ilgili hem Erdoğan'a hem de Zelenska'ya bilgi veren Prof. Dr. Özkan, Ukraynalı başka çocuk hastaları da tedavi ettiklerini anlattı.

        'ÇOK MUTLU OLDUM, CİDDİ AŞAMA KAYDETMİŞ'

        Popazav'ı uzun süre sonra yeniden görmenin sevindirdiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, Emine Erdoğan'ın 2022 yılında Popazav'ı kendilerine emanet ettiğini söyledi. Yüzünde doğuştan gelen deformasyon olduğunu, bununla ilgili operasyonları gerçekleştirmek için hemen harekete geçtiklerini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "2 yıldır takip ediyorduk. 15 ameliyat yapıldı. Terk edilmiş bir çocuktu. Ukrayna Savaşı'nın çıkmasından sonra Türkiye'ye gelmesiyle yollarımız kesişti. 2 yıl içerisinde olmayan göz kapakları oluşturuldu, neredeyse körlük meydana gelecekti. Dudak ve ağız küçültüldü. Uzun zamandır görmüyordum ve görünce çok mutlu oldum. Çok ciddi aşama kaydetmiş" dedi.

        Olena Zelenska'nın da çocuklarla yakından ilgilendiğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Ukraynalı diğer hasta çocuklarımız ve Popazav'dan söz ettik. Zelenska da minnetlerini ifade etti" dedi.

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        Galeri

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