        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 00:07 Güncelleme: 05.01.2026 - 00:07
        Antalya'da soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'nın Serik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Bir firmaya ait Yukarıkocayatak Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangının kontrol alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

