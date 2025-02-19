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        İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brosnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti

        İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:55
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        İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Brosnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret etti
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        İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Clare Brosnan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Böcek, Brosnan, Büyükelçilik Konsolosu Karen Vincent ve Antalya Fahri Konsolosu Seçkin Arkan'ı makamında ağırladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Böcek, Antalya'nın turizm, tarım ve ticarette Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

        Kentin İrlandalı turistleri de ağırladığını bildiren Böcek, "Son yıllarda İrlanda'dan Antalya'ya gelen turist sayısında ciddi bir artış var. 2024 yılında Antalya'ya gelen İrlandalı turist sayısı yüzde 40 arttı. Antalya'mız ile İrlanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürel ve ticari işbirliği olanakları üzerine çalışacağız. Kentimizin kalkınması ve uluslararası alandaki tanınırlığının artırılması için işbirliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Clare Brosnan da yeni Büyükelçi olarak Antalya'yı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        İrlandalı vatandaşların kente ilgi gösterdiğini aktaran Brosnan, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'ya büyük bir ilgisi var. Ziyaretim süresince İrlandalı vatandaşlarımızın Antalya'yı neden tercih ettiğini daha yakından anladım. Antalya'nın çok güzel bir gastronomi kültürü var. Biz de bir tarım ülkesiyiz. Çevre ve sürdürülebilir tarım alanında güzel işbirlikleri yapabiliriz. Antalya ile çok güzel ortak noktalarımız var."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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