        Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

        Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 20:40 Güncelleme: 27.12.2025 - 20:40
        Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma, pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

        Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

