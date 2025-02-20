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        Türk somonundan sonra "Türk havyarı" da dünya piyasasında olacak

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türk somonunun dünyada tanınırlığının arttığını belirterek, "Türk somonundan sonra başında 'Türk' olan yeni müjdeler yolda. 2025'te markalaşmaya dair yeni bazı ürünleri de tanıtacağız. Bunların içinde Türk havyarını da konuşacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 20.02.2025 - 11:04
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        Türk somonundan sonra "Türk havyarı" da dünya piyasasında olacak
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türk somonunun dünyada tanınırlığının arttığını belirterek, "Türk somonundan sonra başında 'Türk' olan yeni müjdeler yolda. 2025'te markalaşmaya dair yeni bazı ürünleri de tanıtacağız. Bunların içinde Türk havyarını da konuşacağız." dedi.

        Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından 13-15 Şubat'ta düzenlenen 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı için Antalya'ya gelen Bakan Yardımcısı Gizligider, AA muhabirine, su ürünleri sektörünün son 10 yılda önemli oranda büyüdüğünü ve gelecek için de umut verdiğini söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2025'i atılım yılı ilan ettiklerini belirten Gizligider, bu doğrultuda devlet ve özel sektör işbirliğiyle her alanda emin adımlarla ilerlemek istediklerini dile getirdi.

        Su ürünlerinde avcılıktan ziyade yetiştiriciliğin daha ön plana çıkmaya başladığını ve Türkiye'nin de bu alanda kendisini geliştirdiğini vurgulayan Gizligider, üretimin ihracata pozitif yönde yansıdığını kaydetti.

        Türkiye'nin su ürünleri ihracatının geçen yıl 2 milyar doları aştığını hatırlatan Gizligider, "İhracatımız bir gurur tablosu. Kendimize yeterliliğimiz yüzde 130'larda. Şimdi ise geçmiş başarılarımızla yetinmeyeceğiz, yeni başarılara imza atacağız. Özellikle markalaşma, işlenmiş ve katma değerli ürün konularına eğileceğiz. Artık Türk balıkları, Türk su ürünleri, dünyanın herhangi bir noktasında kendi markasıyla beğenilir, talep edilir, istenilir duruma gelecek." diye konuştu.

        Son 10 yılda markalaşma alanında da iyi çalışmalar yapıldığını ancak bunu yeterli bulmadıklarını söyleyen Gizligider, Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin yurt dışına gönderilip, başka bir marka ile tekrar yurda girmesini istemediklerini ifade etti.

        - "Japonya'ya, Norveç'e ihracat yapıyoruz"

        Ebubekir Gizligider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın girişimiyle markalaşma konusunda da çalışmalar yapıldığını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türk somonu gerçekten artık ismiyle anılır, ismiyle istenir, talep edilir oldu. Gittiğimiz ülkelerde bunu görüyoruz, gurur duyuyoruz. Türk somonundan sonra başında 'Türk' olan yeni müjdeler yolda. 2025'te markalaşmaya dair yeni bazı ürünleri de tanıtacağız. Bunların içinde Türk havyarını da konuşacağız. Yine Türkiye menşeli yeni bir markayı da dünyaya hediye edeceğiz. Altyapısı hazırlandı."

        Üretilen su ürünlerinin birçok ülkeye gönderildiğine işaret eden Gizligider, "Neredeyse her noktada varız. Su ürünlerinde yakın coğrafya başta olmak üzere çok ilginç Japonya'ya da Norveç'e de ihracatta bulunuyoruz. Balıkçılığın merkezi sayılan ülkelere de ihracat yapıyoruz. Afrika'nın, Balkanlar'ın neredeyse her yerinde varız. İngiltere'ye, ABD'ye, Rusya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Gizligider, bu seneki su ürünleri ihracatının geçen yıla göre daha fazla olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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