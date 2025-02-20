Hastalığa yenilmedi, atletizmde Türkiye rekoru kırdı

ANTALYA'da 4 yaşında lenf bezi şişmesi teşhisi konulan Elif Bayar (14), 2 yıl önce antrenörlerinin keşfetmesiyle atletizm sporuyla tanıştı. Hastalığına rağmen bu sporu yapmaktan vazgeçmeyen Elif, 300 metreyi 39 saniyede koşarak 16 ve 18 yaş kategorilerinde rekor kırıp, Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya'da Recep ve Aysel Bayar çiftinin 4 çocuğundan ortancası olan Elif, 4 yaşında lenf bezi şişmesi hastalığına yakalandı. Elif, hastalığından kaynaklı okula da 1 sene geç kaydoldu. Dr. Galip Kahraman Ortaokulu son sınıf öğrencisi olan Elif, 2 sene önce okuldaki seçmeleri düzenleyen antrenörlerinin onu yetenekli bulmasıyla atletizm sporuna başladı. Bu spora başladıktan kısa süre sonra U-16 (16 yaş kategorisi) ve U-18 (18 yaş kategorisi) Türkiye Salon Şampiyonası'nda 200-400 metre koşan Elif, yaşıtları arasında Avrupa barajını aşarak Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca Elif kısa süre önce Bursa'da yapılan Nejat Kök U-18 Türkiye Şampiyonası'nda 300 metreyi 39 saniye 29 salisede koşarak Türkiye rekorunu kırdı. Elif, kısa süre önce de Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu.

'OLİMPİYATLARDA DERECE YAPMAK İSTİYORUM'

Elif Bayar, "Okula gelen antrenörlerim bu spor için beni seçti. Bu spora başladıktan sonra başarılı olduğumu gördüm. Çok keyif aldığım bir spor. Bu yıl Türkiye şampiyonu oldum. Büyüyünce olimpiyatlarda derece yapmak istiyorum. Hedeflerim arasında 2028 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olmak var. Spor yaparken aynı zamanda okula da gidiyorum. Hastalığım yüzünden 4 yaşındayken hastanede yatıyormuşum. Bu spora başladıktan sonra hastalığım daha iyiye gitti. Ailem benimle gurur duyuyor" dedi.

'HIZ ANLAMINDA SINIFINDAKİ ERKEKLERİ GEÇTİ'

Elif'in antrenörü Semra Pekyılmaz (37), 3 yıl önce antrenörlük yapmak üzere İstanbul'dan Antalya'ya geldiğini belirterek, "Kendi okuduğum ilkokulda çalıştırmak için sporcu öğrenci seçerken Elif'i keşfettim. Hemen gözümüze çarptı kızımız, hız anlamında sınıfındaki erkekleri de geçti. Yeteneği fark ediliyordu. Onu keşfettikten sonra koronavirüse yakalandı ama onun peşini bırakmadık. Henüz bu spora başlayalı 2 sene olmasına rağmen Türkiye şampiyonu oldu. 300 metrede kendi yaş kategorisinde derece elde etti. U-18 ve U-16'da yarıştı, U-18 300 metrede Türkiye rekoru kırdı" diye konuştu.