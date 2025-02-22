Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi ağır yaralı Çoban'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Çoban müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Sergen Çoban (30) ile Bilal Aksoy (36) arasında Güneş Mahallesi 6012 Sokak'ta tartışma çıktı.

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