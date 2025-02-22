Antalya'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Sergen Çoban (30) ile Bilal Aksoy (36) arasında Güneş Mahallesi 6012 Sokak'ta tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aksoy, yanında taşıdığı bıçakla Çoban'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi ağır yaralı Çoban'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Çoban müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan Aksoy'u Manavgat'ta yakalayarak gözaltına aldı.
Aksoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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