Kazada ölen oğlunu defnetmeden sürücünün serbest kaldığını söyleyen babadan tepki

ANTALYA'da motokuryelik yapan oğlu Yaşar Dede Esen'e (19), otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Emir S.'nin defin yapılmadan serbest kalmasına tepki gösteren baba Mehmet Esen (49), "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sürücü cezasını çeksin. Elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum" dedi.

Olay, 17 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı yönünde seyir halinde olan Emir S.'nin kullandığı 07 AIY 322 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak sağa dönmek üzere olan 07 ALG 134 plakalı motosiklet sürücüsü motokurye Yaşar Dede Esen'e çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Esen, kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Emir S. çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

'12 SAAT GEÇMEDEN SERBEST BIRAKILMIŞ'

Baba Mehmet Esen, "Olay esnasında Türkiye'de değildim. Yurt dışında iş seyahatindeydim. Bana ulaşıldı. Hemen aileme ve yakınlarıma haber verdim. Oğlum kuryelik yaparken kaza geçiriyor. Kazanın ayrıntılarını gelince öğrendim. Oğlum hastanede vefat etmiş. Kaza sonrası olay yerinde tutanaklar tutulmuş. Oğluma çarpan sürücü, 12 saat geçmeden serbest bırakılmış. Ben acılar içerisinde yanarken, oğlumun ölümüne sebep olan kişi serbest bırakılıyor. Hayalleri vardı. Ziraat fakültesinde okuyordu" dedi.

'TUTANAKTA KAMERA KAYDININ OLMADIĞI YAZILMIŞ'

Trafik polisleri tarafından tutulan tutanakla kazanın oluş şekli arasında farklılıklar olduğunu iddia eden Mehmet Esen, "Sürücü adalet karşısına çıkıyor, savcı tutuklanmasını talep ederken, hakim 'deliller toplandı' diye serbest bırakıyor. Tutanakta kamera kaydının olmadığı yazılmış. Olay yerinde araştırma yaptık ve kamera kaydına ulaştık. Kamera kaydına ulaşabilirken, polisler nasıl ulaşamıyor? Tutanak çarpan kişinin beyanına göre hazırlanmış. Oğlumun kaskı vardı. Fakat bize teslim edilmedi. Tutanakta 'kask belirlenmedi' yazıyor. Görüntüleri var; kaskının orada olduğuna dair. Sağlıkçılar kaskını başından çıkarmış" diye konuştu.

'HAYALLERİYLE GÖMDÜM'

Serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını isteyen baba Esen, "Bir köpeğe çarpan kişi bile günlerce cezaevinde kalırken, oğlumun hayalleriyle oynayan kişi serbest kalıyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bütün delillerin toplanıp, bilirkişi tarafından yeniden incelenmesini istiyorum. Sürücü cezasını çeksin. Elini kolunu sallayarak gezmesini istemiyorum. Ben zaten ölmüşüm. Hayalleriyle gömdüm oğlumu. Sürücü yalan beyanlarıyla serbest kalıyor. Bir cana kıymak, bu kadar kolay mı?" diye konuştu.