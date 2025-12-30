Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Gazipaşa'da otomobilin beton yapıya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki su tahliye vanasının bulunduğu beton yapıya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 09:26 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:29
        Gazipaşa'da otomobilin beton yapıya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki su tahliye vanasının bulunduğu beton yapıya çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Korubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden Mehmet U. (77) idaresindeki 07 AKG 94 plakalı otomobil, yol kenarındaki Devlet Su İşlerine ait tahliye vanasının yer aldığı beton yapıya çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Durdu U. (83) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan Durdu U. itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

