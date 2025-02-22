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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:51
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

        Hakemler: Caner Çildir, Sevilay Gezer Boyacı

        On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)

        RAMS Global Cizre Belediyespor: Vidal, Emre Batur, Metin Toy, Uriarte, Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky (Semih Çelik, Ali Candan, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Oğuzhan Doğruluk)

        Setler: 25-17, 25-17, 25-23

        Süre: 82 dakika (28, 23, 31)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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