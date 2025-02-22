Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Caner Çildir, Sevilay Gezer Boyacı
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Vidal, Emre Batur, Metin Toy, Uriarte, Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky (Semih Çelik, Ali Candan, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 25-17, 25-17, 25-23
Süre: 82 dakika (28, 23, 31)
ANTALYA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.