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        Antalya'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki silahlı saldırıda 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:56
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        Antalya'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki silahlı saldırıda 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

        Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'ndaki oto yıkama dükkanına üç arkadaşıyla gelen B.A, "Sevgilime kim yazdı?" diye bağırarak silahla etrafa ateş edip kaçtı.

        Sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bacağından yaralanan işletme sahibi Haydar Sarp (22) ile göğsünden vurulan Şükrü Alkaş (17), ambulansla yakındaki özel hastane kaldırıldı.

        Alkaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Alkaş'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

        Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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