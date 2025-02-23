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        Antalya Kütüphanesi ocakta 85 bin okurun adresi oldu

        Geçen yıl 1 milyondan fazla kişiyi konuk eden Kepez ilçesindeki Antalya Kütüphanesi'ni bu yıl ocakta 85 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:20
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        Antalya Kütüphanesi ocakta 85 bin okurun adresi oldu
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        Geçen yıl 1 milyondan fazla kişiyi konuk eden Kepez ilçesindeki Antalya Kütüphanesi'ni bu yıl ocakta 85 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yaş grubuna ayrı çalışma ortamı, bahçe ve kafeterya imkanı sunan Antalya Kütüphanesi öğrenciler tarafından tercih edilen merkezlerden oldu.

        Ziyaretçiler, kütüphane bünyesinde bulunan güzel sanatlar ile dini eserler bölümlerinde de özel seçme eserlerden faydalanma imkanı buldu.

        Üye sayısı 100 bine yaklaşan kütüphane, ocakta da 85 bin ziyaretçiyi ağırladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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