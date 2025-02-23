Antalya Kütüphanesi ocakta 85 bin okurun adresi oldu

Geçen yıl 1 milyondan fazla kişiyi konuk eden Kepez ilçesindeki Antalya Kütüphanesi'ni bu yıl ocakta 85 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yaş grubuna ayrı çalışma ortamı, bahçe ve kafeterya imkanı sunan Antalya Kütüphanesi öğrenciler tarafından tercih edilen merkezlerden oldu.

Ziyaretçiler, kütüphane bünyesinde bulunan güzel sanatlar ile dini eserler bölümlerinde de özel seçme eserlerden faydalanma imkanı buldu.

Üye sayısı 100 bine yaklaşan kütüphane, ocakta da 85 bin ziyaretçiyi ağırladı.