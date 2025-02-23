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        Türkiye'de 5 yılda 1990 deniz aracı kazasında 252 kişi öldü

        TÜRKİYE'de 2020-2024 yıllarında meydana gelen 1990 deniz aracı kazasında 252 kişi ölü bulundu, 151 kişi kayboldu, 5 bin 302 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:20
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        Türkiye'de 5 yılda 1990 deniz aracı kazasında 252 kişi öldü
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        TÜRKİYE'de 2020-2024 yıllarında meydana gelen 1990 deniz aracı kazasında 252 kişi ölü bulundu, 151 kişi kayboldu, 5 bin 302 kişi kurtarıldı.

        Denizcilik faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi için öneme sahip deniz güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlar arasında gemi kazaları yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, 2024'te Türkiye'de 379 deniz aracı kazası oldu. Bu kazalarda 899 kişi kurtarıldı, 45 kişi öldü, 12 kişi kayboldu, 32 kişi de yaralandı.

        Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılından itibaren Deniz Kaza Bilgi Sistemi'nden (DKBS) derlediği verilere göre Türkiye'de 2020-2024 yıllarında 1990 deniz aracı kazasında 252 kişi ölü bulundu, 151 kişi kayboldu, 5 bin 302 kurtarıldı.

        Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin kaza-olay istatistiklerine göre Türkiye'de 2016'dan itibaren deniz kaza araçlarında hayatını kaybeden, kurtarılan, kaybolan ve yaralananların sayısı şöyle:

        “2023'te deniz aracı kazası 244, kurtarılan kişi sayısı 728, ölü bulunan kişi sayısı 19, yaralı sayısı 25, kaybolan kişi sayısı 42. 2022'de deniz aracı kazası 250, kurtarılan kişi sayısı 1036, ölü bulunan kişi sayısı 23, yaralı sayısı 19, kaybolan kişi sayısı 34. 2021'de deniz aracı kazası 523, kurtarılan kişi sayısı 1228, ölü bulunan kişi sayısı 43, yaralı sayısı 24, kaybolan kişi sayısı 23. 2020'de deniz aracı kazası 594, kurtarılan kişi sayısı 1411, ölü bulunan kişi sayısı 122, yaralı sayısı 16, kaybolan kişi sayısı 40. 2019'da deniz aracı kazası 373, kurtarılan kişi sayısı 1606, ölü bulunan kişi sayısı 56, yaralı sayısı 74, kaybolan kişi sayısı 35. 2018'de deniz aracı kazası 111, kurtarılan kişi sayısı 444, ölü bulunan kişi sayısı 19, yaralı sayısı 13 kaybolan kişi sayısı 22. 2017'de deniz aracı kazası 191, kurtarılan kişi sayısı 520, ölü bulunan kişi sayısı 43, yaralı sayısı 34, kaybolan kişi sayısı 27. 2016'da deniz aracı kazası 24, kurtarılan kişi sayısı 11, ölü bulunan kişi sayısı 25, yaralı sayısı 4, kaybolan kişi sayısı 1."

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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