Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alan oyunuyla tamamladı.
Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor, yarın saat 16.00'da Gain Park Stadı'nda karşılaşacak.
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