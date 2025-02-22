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        Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:15
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        Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alan oyunuyla tamamladı.

        Corendon Alanyaspor ile Adana Demirspor, yarın saat 16.00'da Gain Park Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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