Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 57 Thalisson), Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 75 Petrusenko), Soner Dikmen (Dk. 86 Emrecan Uzunhan), Samudio (Dk. 86 Gaich), Safuri, Van de Streek, Larsson
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 79 Sinan Alkaş), Piatkowski, Yasin Özcan (Dk. 46 Opoku), Rodrigues, Cafu (Dk. 68 Gökhan Gül), Fall, Barak (Dk. 46 Can Keleş), Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 46 Brekalo), Da Costa
Goller: Dk. 10 Soner Dikmen, Dk. 42 Samudio (Onvo Antalyaspor), Dk. 90+5 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 12 Ben Ouanes, Dk. 85 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 60 Kaluzinski (Onvo Antalyaspor)
ANTALYA
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