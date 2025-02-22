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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:55
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı

        Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 57 Thalisson), Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 75 Petrusenko), Soner Dikmen (Dk. 86 Emrecan Uzunhan), Samudio (Dk. 86 Gaich), Safuri, Van de Streek, Larsson

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 79 Sinan Alkaş), Piatkowski, Yasin Özcan (Dk. 46 Opoku), Rodrigues, Cafu (Dk. 68 Gökhan Gül), Fall, Barak (Dk. 46 Can Keleş), Hajradinovic, Ben Ouanes (Dk. 46 Brekalo), Da Costa

        Goller: Dk. 10 Soner Dikmen, Dk. 42 Samudio (Onvo Antalyaspor), Dk. 90+5 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Ben Ouanes, Dk. 85 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 60 Kaluzinski (Onvo Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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