Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, orkestra şefi ve devlet sanatçısı Rengim Gökmen'in yönettiği konsere, keman virtüözü Troussov solist olarak katıldı.

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