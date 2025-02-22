Antalya'da deve güreşi festivali düzenlendi
Antalya'nın Demre ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.
Antalya'nın Demre ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.
İlçedeki Beymelek Mahallesi Muhtarlığınca devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla Köşkerler Güreş Sahası'nda deve güreşi festivali organize edildi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivale katılan deve sahipleri arasında çıkan arbede güvenlik güçlerince daha fazla büyümeden önlendi.
Arbede nedeniyle bir süre ara verilen güreşlere daha sonra devam edildi.
Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar güreşleri çocuklarıyla izledi, bazıları da davul ve zurna eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.
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