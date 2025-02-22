Antalya'da deve güreşi festivali düzenlendi

Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar güreşleri çocuklarıyla izledi, bazıları da davul ve zurna eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Arbede nedeniyle bir süre ara verilen güreşlere daha sonra devam edildi.

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