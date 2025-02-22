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        Antalya'da deve güreşi festivali düzenlendi

        Antalya'nın Demre ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:26 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:26
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        Antalya'da deve güreşi festivali düzenlendi
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        Antalya'nın Demre ilçesinde deve güreşi festivali yapıldı.

        İlçedeki Beymelek Mahallesi Muhtarlığınca devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla Köşkerler Güreş Sahası'nda deve güreşi festivali organize edildi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivale katılan deve sahipleri arasında çıkan arbede güvenlik güçlerince daha fazla büyümeden önlendi.

        Arbede nedeniyle bir süre ara verilen güreşlere daha sonra devam edildi.

        Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar güreşleri çocuklarıyla izledi, bazıları da davul ve zurna eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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