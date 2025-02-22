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        Antalyaspor - Kasımpaşa: 2-1

        STAT:Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu HAKEMLER: Adnan Kayatepe, Mehmet Tuğral, Ogün KamacıANTALYASPOR: Kenan Piric-Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:01
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        Antalyaspor - Kasımpaşa: 2-1
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        STAT:Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

        HAKEMLER: Adnan Kayatepe, Mehmet Tuğral, Ogün Kamacı

        ANTALYASPOR: Kenan Piric-Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk(Dk. 57 Thallisson), Güray Vural, Van de Streek, Kaluzinski(Dk. 75 Petrusenko), Soner(Dk. 86 Emrecan Uzunhan), Sam Larsson, Safuri, Samudio(Dk. 86 Gaich).

        KASIMPAŞA: Gianniotis-Winck(Dk. 79 Sinan Alkaş), Piatkowski, Yasin(Dk. 46 Opoku), Rodrigues, Fall, Cafu(Dk. 68 Gökhan Gül), Barak(Dk. 46 Can Keleş), Hajradinovic, Ben Ouanes(Dk. 46 Brekalo), Nuno Da Costa

        SARI KARTLAR: Kaluzinski (Antalyaspor), Ben Ouanes, Nuno Da Costa (Kasımpaşa)

        GOLLER: Dk. 10 Soner Dikmen, Dk. 42 Samudio (Antalyaspor), Dk. 90+5 Hajradinovic(P) (Kasımpaşa)

        ANTALYASPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

        10'uncu dakikada Antalyaspor'da ceza alanı hafif sağ çaprazına derinlemesine atılan pasa hareketlenen Samudio’nun, yerden arka direğe yerden pasını takip eden Soner Dikmen'in vuruşu kalecinin bacak arasından ağlara gitti.1-0.

        14'üncü dakikada Kasımpaşa atağında Fall'ın, ceza alanı sağ çaprazdan içeriye doğru çevirdiği topa altı pas içerisinde vuran Ben Ouanes'in vuruşu üstten auta çıktı.

        18'inci dakikada savunma arkasına sarkan ve topla buluşan Soner Dikmen'in vuruşunu Kasımpaşa kalecisi çeldi. Boşta kalan topu önünde bulan Sam Larsson'un vuruşunda gole giden topu çizgiden Yasin çıkardı.

        42'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sam Larsson'un altı pas ile penaltı noktasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.2-0.

        63'üncü dakikada Kasımpaşa atağında yapılan ortaya iyi yükselen Nuno Da Costa rakibine rağmen yaptığı kafa vuruşu kaleci Kenan Piric kurtardı.

        65'inci dakikada ceza alanı dışında Safuri'nin sert vuruşunu Kasımpaşa kalecisi son anda kurtardı.

        70'inci dakikada gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı dışı yay üzerinde topu önünde bulan Van de Streek'in sağ ayağıyla sert vuruşu üstten auta çıktı.

        73'üncü dakikada topu önünde bulan Gökhan Gül'ün ceza alanı dışından sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

        83'üncü dakikada Nuno Da Costa'nın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün kalecinin soluna doğru yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla kenara gelip pozisyonu izleyen maçın hakemi Nuno Da Costa'nın rakibi Petrusenko'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

        90+2'nci dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasını savunma uzaklaştırmak isteyince penaltı noktasında topu önünde bulan Can Keleş'in bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Kenan Piric uzaklaştırdı. bU esnada Veysel Sarı topu uzaklaştırmak isterken son anda topa dokunan Fall'a yaptığı müdahale sonrasında VAR uyarısıyla monitöre gidip izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

        90+5'inci dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.2-1.

        Mücadele 2-1 ev sahibi Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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