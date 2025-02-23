Antalya'da sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.
Sanayi sitesinde otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Büyüyen alevler çevredeki 2 iş yerine daha sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 3 iş yerinde hasar meydana geldi.
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