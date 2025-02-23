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        Antalya'da sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 09:20 Güncelleme: 23.02.2025 - 09:20
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        Antalya'da sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, 3 iş yerinde hasar oluştu.

        Sanayi sitesinde otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Büyüyen alevler çevredeki 2 iş yerine daha sıçradı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 3 iş yerinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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