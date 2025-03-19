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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:37 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:43
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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

        Antalya'nın kuzeyinde yer alan Akseki ilçesinde yağışla birlikte 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır, otomobil ve kamyonetlerin karıştığı yaralamalı trafik kazaları meydana geldi. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

        Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolunda tipi ve yoğun kar yağışından dolayı ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

        - Kaş'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

        Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Gömbe, Sütleğen ile 10 mahallede yoğun kar yağışı görülüyor.

        Vatandaşlardan Tevfik Nalbant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerinde bu yıl ilk defa çok iyi kar yağdığını söyledi.

        Öte yandan ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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