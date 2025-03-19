Teniste Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri Antalya'da başladı

Teniste BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası Avrupa Elemeleri Antalya'da başladı.

Manavgat'taki Alibey Club'ta 23 Mart'a kadar sürecek organizasyonda 15 ülke ve 21 takımdan 60 sporcu, takımlarını Dünya Kupası Finalleri'ne taşımak için korta çıkıyor.

Organizasyonun eleme etapları Dünya Kupası Finalleri öncesi Asya, Amerika, Afrika ve Avrupa'da organize ediliyor.

Türkiye, hem Avrupa Elemeleri'ne hem de 6-11 Mayıs'ta yine Manavgat'taki Alibey Club'ta düzenlenecek Dünya Kupası Finalleri’ne ev sahipliği yapacak.

Kaptanlığını Sinem Alptekin Oğuz, antrenörlüğünü Canan Pulat'ın yaptığı Zeliha Aksak, Ebru Sulak, Çiğdem Sayın ve Elfida Algit'ten oluşan Tekerlekli Sandalye Kadın Milli Takımı ilk sınavını Litvanya karşısında veriyor.

Milli tenisçilerin grubunda Litvanya, İsviçre, Avusturya, İsveç bulunuyor.

Grubunu birinci olarak tamamlayan ülke Dünya Kupası Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.