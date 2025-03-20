Antalya'da kar nedeniyle kayan otomobildeki yaşlı adamı uçuruma düşmekten vatandaşlar kurtardı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kar nedeniyle kayan otomobilde bulunan yaşlı adamı uçuruma yuvarlanmaktan yoldan geçen vatandaşlar kurtardı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kar nedeniyle kayan otomobilde bulunan yaşlı adamı uçuruma yuvarlanmaktan yoldan geçen vatandaşlar kurtardı.
Fesleğen Yaylası'ndan dönen yaşlı adamın aracı kar nedeniyle kayıp yoldan çıkarak uçurumun kenarındaki taşa takıldı.
Bölgeden geçen 2 kişi durumu fark ederek otomobilin kapısını açmaya çalıştı. Vatandaşların uğraşı sonucu kapıyı açan sürücü, uçurumun kenarında asılı kalan araçtan güvenli şekilde çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam ambulansla hastaneye götürülürken, araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
- Cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
İdris Çelik, yoldan çıkan aracın sürücüsünü kurtarmak için gösterdikleri çabayı cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Çelik ve beraberindeki kişinin kısmen yan yatan araçta bulunan yaşlı adamı kurtarmak için gösterdiği uğraş ve kurtarma anı yer alıyor.
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