Antalya'da kar nedeniyle kayan otomobildeki yaşlı adamı uçuruma düşmekten vatandaşlar kurtardı

İdris Çelik, yoldan çıkan aracın sürücüsünü kurtarmak için gösterdikleri çabayı cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Çelik ve beraberindeki kişinin kısmen yan yatan araçta bulunan yaşlı adamı kurtarmak için gösterdiği uğraş ve kurtarma anı yer alıyor.

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