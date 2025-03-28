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        Antalya'da Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

        Antalya'da Milli İrade Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek ve birlik beraberlik çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:09
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        Antalya'da Milli İrade Platformu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması
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        Antalya'da Milli İrade Platformu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek ve birlik beraberlik çağrısında bulundu.

        Muratpaşa Camisi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Hıfzullah Şahbaz, bazı belediyelerde örgütlü biçimde yolsuzluk ve terör suçları işlendiğine dair iddialar üzerine soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

        Bu suçlamalar karşısında idarecilerin ve onları destekleyen siyasi çevrelerin hukuki zeminde cevap vermek yerine farklı yollara başvurduklarını kaydeden Şahbaz, "Yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlenmekte, güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz." dedi.

        Şahbaz, bu topraklarda milletin birliğini ve dirliğini hedef alan her türlü saldırıya, tuzağa ve oyuna karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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