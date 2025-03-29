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        Alanyaspor, Bodrum maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 20:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:40
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        Alanyaspor, Bodrum maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalıştı.

        Onvo Antalyaspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer futbolcular ise ısınma ve taktik çalışmasının ardından antrenmanı, koşu ve dar alan oyunuyla tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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