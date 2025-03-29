Alanyaspor, Bodrum maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalıştı.
Onvo Antalyaspor ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise ısınma ve taktik çalışmasının ardından antrenmanı, koşu ve dar alan oyunuyla tamamladı.
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