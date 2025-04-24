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        Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

        Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:54
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        Antalya'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor
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        Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen Sefa Çağlar Glavuz'un (13) ailesi, iki gündür haber alamadıkları çocuklarının bulunması için emniyete başvurdu.

        İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki çocuğun ifadesine başvurdu. Çocukların, bindiği bisiklet ile birlikte Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında ittirdikleri Sefa'nın suya düştüğünü, akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledikleri öğrenildi.

        Ekipler, çocukların gösterdiği yerde Sefa'nın bisikletini buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

        Kanalda yüksek olan su seviyesinin düşmesiyle arama çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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