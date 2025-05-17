Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 17.05.2025 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlkan Özen'in (30) kullandığı 07 CCD 736 plakalı motosiklet, D-400 kara yolunun Taşağıl Mahallesi mevkiinde İ.A. yönetimindeki 42 FMD 56 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Özen'in, cebindeki cep telefonu bataryasının patlayarak alev almasıyla motosikletin hakimiyetini kaybettiği ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı

        Benzer Haberler

        Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi
        Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Antalya'da "Gençliğin Rotası Gelidonya Feneri" yürüyüşü yapıldı
        Antalya'da "Gençliğin Rotası Gelidonya Feneri" yürüyüşü yapıldı
        Sıcak asfalt yüklü kamyon, kamyonete çarpıp akaryakıt istasyonuna devrildi
        Sıcak asfalt yüklü kamyon, kamyonete çarpıp akaryakıt istasyonuna devrildi
        Antalya'da sıcak asfalt yüklü kamyonun iki araca çarptığı kazada 2 kişi yar...
        Antalya'da sıcak asfalt yüklü kamyonun iki araca çarptığı kazada 2 kişi yar...
        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı