Antalya'da tarım ilacı içen kadın ve müdahaleye giden 3 sağlıkçı tedavi altına alındı

AFAD ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu sırada kadının içtiği tarım ilacından etkilendikleri anlaşılan 3 sağlık görevlisi de tedavi altına alındı.

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