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        Antalya'da tarım ilacı içen kadın ve müdahaleye giden 3 sağlıkçı tedavi altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım ilacı içen yaşlı kadını hastaneye götüren 3 sağlık görevlisi, rahatsızlanmaları üzerine tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 00:29 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:29
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        Antalya'da tarım ilacı içen kadın ve müdahaleye giden 3 sağlıkçı tedavi altına alındı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarım ilacı içen yaşlı kadını hastaneye götüren 3 sağlık görevlisi, rahatsızlanmaları üzerine tedavi altına alındı.

        Belen Mahallesi'nde yaşayan Alime Ilgaz'ın (70) tarım ilacı içtiğini fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri müdahale ettikleri kadını ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine götürdü.

        Bu sırada kadının içtiği tarım ilacından etkilendikleri anlaşılan 3 sağlık görevlisi de tedavi altına alındı.

        AFAD ve polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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