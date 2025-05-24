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        Alanya turizmde 4 milyar avro gelir hedefliyor

        MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bölgede turizm hareketliliğinin başladığını belirterek, bu yıl 4 milyar avroluk turizm geliri hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:02
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        Alanya turizmde 4 milyar avro gelir hedefliyor
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        MUSTAFA KURT - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bölgede turizm hareketliliğinin başladığını belirterek, bu yıl 4 milyar avroluk turizm geliri hedeflediklerini söyledi.

        Sili, AA muhabirine, nisan ayı itibarıyla Alanya'da tesislerin yüzde 50-60'ının açıldığını, mayıs ortası itibarıyla tüm tesislerin faaliyete geçtiğini kaydetti.

        Nisan ve mayıs aylarında beklenen doluluklara ulaşamadıklarını anlatan Sili, "Haziran itibarıyla toparlanma yaşanacağını, bayramla da sezonun dolu geçmesini bekliyoruz. Kış aylarından bu yana fuarlarda, tur operatörleri ve acentelerle yapılan görüşmeler ve bize ulaşan rezervasyonlar neticesinde bu seneyi geçen seneden daha iyi geçireceğimizi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Antalya'daki yatak kapasitesinin yüzde 25'i Alanya'da

        Alanya'nın, Antalya genelindeki yatak kapasitesinin yüzde 25'ine sahip olduğuna işaret eden Sili, ilçe ekonomisinin ana damarının turizm olduğunu, bölgede turizm olgusu ve turizm bilincinin son derece geliştiğini anlattı.

        Sili, konaklama tesislerinin yanı sıra turistik ilçenin restoranlar, eğlence mekanları, tarihi ve doğal güzelliklerle misafirlere hem keyifli zaman geçirmeleri hem de dinlenmeleri adına ciddi bir çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Alanya'da yıllık 4-5 milyon arası misafir ağırlıyoruz. Sadece oteller bazında değerlendirdiğimizde yaklaşık 3 milyar avro gibi bir gelir söz konusu. Restoran, eğlence mekanları, müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirlerle de turizmde yaklaşık 4 milyar avro gelir seviyesine ulaşacağımızı hesap ediyoruz. Hedefimiz de zaten bu doğrultuda."

        - Festival ve spor organizasyonlarıyla sezon uzatılıyor

        Sili, Alanya'da yalnızca deniz, kum, güneş turizmi yapılmadığını, festivaller ve uluslararası spor organizasyonlarıyla turizmde ürün çeşitliliği sağlandığını belirtti.

        Bu sayede sezonun uzatılmasını ve tesislerin daha uzun süre açık kalmasını sağladıklarını anlatan Sili, turizmin, istihdam, cari açık ve yerli üretim açısından Türkiye'nin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

        Sili, yüzde 85-90 oranında yerli ikame ile mal alarak 60'ın üzerinde sektöre önemli destek sağladığına işaret ederek, turizmin Alanya'nın ana ekonomik damarını oluşturduğunu dile getirdi.

        Dünya genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle misafirlerin uygun bütçeli tatil arayışında olduğunu vurgulayan Sili, şunları kaydetti:

        "Rusya'da Mısır ön planda. Tunus, Cezayir turizme yatırım yapıyor. Doğu Avrupa turizmine yatırım sürecini hızlandırmış durumda. Kaynak pazarlar olan bazı Avrupa ülkelerinde de iç turizmi canlandırma çabaları var. Buna rağmen Alanya'ya özellikle Doğu Avrupa ve ana pazarlar olan Almanya ile İngiltere'den misafir gelmeye devam ediyor. Ayrıca Rusya'da da Alanya bölgesi, diğer bölgelere göre hizmet kalitesi anlamında daha uygun olduğu için turistler Alanya'ya gelmeye devam ediyor. Bu anlamda avantajlıyız ama maliyetler bizi zorluyor."

        Sili, yaşanan gelişmelere rağmen turizmi canlandırmaya, sektöre hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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